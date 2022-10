Intelectuais e artistas cubanos enviam a seus colegas no mundo manifesto em defesa da soberania da ilha

Apoie o 247

247 - A mensagem de cientistas, educadores, jornalistas, escritores e artistas cubanos a seus colegas de outros países, publicada há poucos dias na revista cultural La Jiribilla, já tem mais de 1.100 assinaturas e expressa os sentimentos da sociedade civil do país, informa o Granma.

O documento foi valorizado pelo presidente Miguel Díaz-Canel: “É um documento soberano e digno, que defende a essência da nação cubana”, disse. Ele acrescentou que o apelo recebeu o apoio de 90 intelectuais, artistas e ativistas sociais de 16 países.

De acordo com uma reportagem do La Jiribilla, a lista conta com mais de 50 prêmios nacionais de diferentes manifestações artísticas e Filosofia e História, e vários jornalistas premiados com o Prêmio Nacional José Martí de Jornalismo.

Entre as assinaturas que foram acrescentadas, uma vez publicado o documento, estão os cientistas Jorge Berlanga, Guadalupe Guzmán e Miguel Limia; os pedagogos Gilberto García Batista e Marta Prieto; os jornalistas Luis Sexto, Randy Alonso e Rosa Miriam Elizalde; os escritores Antón Arrufat e Reynaldo González, e os artistas Pancho Amat, Haila María Mompié, Bobby Carcassés, Rosario Cárdenas, Manuel Pérez Paredes, Isabel Santos, Eslinda Núñez, Zaida del Río, Roberto Diago e Eduardo Roca Salazar (Choco), entre outras personalidades de grande reconhecimento público.

O apoio internacional é liderado por figuras da estatura de Frei Betto, Ignacio Ramonet, Atilio Borón, Salim Lamrani, Cecilia Todd, María Eugenia Mudrovcic, Fernando Buen Abad e Héctor Díaz Polanco, além de outros com um compromisso comprovado com a Revolução Cubana.

