"Interessante", diz Boric sobre criação de moeda comum para a América do Sul

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse achar "interessante" a proposta de criação de uma moeda comum para países do Mercosul.

"Temos que pensar fora da caixa", disse Boric a Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Ele revelou que já foi perguntado sobre o assunto quando visitou a Colômbia.

Ele destaca, porém, que "os processos são de longo prazo" e lembra a longa caminhada da Europa até chegar ao euro. "Pensemos na experiência europeia. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço [a primeira entidade supranacional formada por vários países europeus] foi fundada nos anos 1950. E acabou na União Europeia, que só conseguiu uma moeda comum quase 50 anos depois".

No ano passado, o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o atualmente secretário-executivo da pasta, Gabriel Galípolo, defenderam em artigo na Folha a criação de uma moeda sul-americana para impulsionar o comércio e a integração entre os países. "A ideia é afastar o protagonismo do dólar nas relações econômicas na região. Ela não seria, no entanto, uma moeda única —como é hoje o euro, na Europa. Cada país da América do Sul seguiria tendo a sua própria moeda", explica Mônica Bergamo.

