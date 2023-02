Itamaraty condena tentativa de invasão ao Parlamento do Suriname

Apoie o 247

247 - O governo brasileiro condenou, por meio do Ministério das Relações Exteriores, a tentativa de invasão ao parlamento do Suriname na sexta-feira (17). O Itamaraty pediu negociações pacíficas e informou que ajudará cidadãos brasileiros no país vizinho, que fica na fronteira com a Região Norte do Brasil.

"O Brasil espera que prevaleça o diálogo, no marco do Estado Democrático de Direito, e manifesta o desejo de que o Suriname possa retornar a um quadro de calma o mais brevemente possível", disse nota do Itamaraty.

Na sexta, cerca de 2.000 pessoas foram às ruas de Paramaribo protestar contra a alta do custo de vida no Suriname e acusar o governo de corrupção.

O presidente do Suriname, Chan Santokhi, prometeu pedir a prisão dos responsáveis pela tentativa de tomada do prédio.

Brasileiros afetados pelos protestos devem entrar em contato pelo telefone +597- 718-0606.

