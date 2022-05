Iván Duque pede que eleitores vão às urnas "sem ódio e sem preconceitos"

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente da Colômbia, Iván Duque, convocou neste domingo (29) eleitores para votarem "sem ódio e sem preconceito" nas eleições presidenciais que acontecem das 8h às 16h no país.

Duque assegurou que todas as mesas de votação estão no local do território a que correspondem e que a força pública está pronta para garantir o direito de voto. "Queremos que nosso país, mais uma vez, mostre ao mundo a força inquestionável de suas instituições", disse Duque após votar.

“Temos uma das democracias mais antigas e sólidas deste hemisfério e ela se solidifica porque a cada quatro anos fazemos uma transição ordenada, onde, em paz e tranquilidade institucional, o poder é cedido ao destino marcado pelos cidadãos nas urnas”, disse o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente colombiano, que foi o primeiro a votar, expressou seu desejo de que o dia das eleições "passe em paz, com tranquilidade e com a alegria da expressão cidadã".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas eleições deste domingo, há seis chapas para governar o país e o vencedor será aquele que obtiver metade mais um do total de votos. Se isso não acontecer, haverá um segundo turno no dia 19 de junho entre os dois candidatos mais votados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para este primeiro turno, os candidatos presidenciais são: Gustavo Petro (Pacto Histórico), Federico Gutiérrez (Equipe da Colômbia), Rodolfo Hernández (Liga de Governadores Anticorrupção), Sergio Fajardo (Hope Center), John Milton Rodríguez (Just Free Colombia ) e Enrique Gómez (Movimento de Salvação Nacional).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE