J&F mobiliza operação aérea para levar ajuda humanitária à Venezuela

247 – A J&F, um dos maiores grupos empresariais do Brasil e da América Latina, iniciou uma operação emergencial de ajuda humanitária para apoiar as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na última semana. A iniciativa prevê o envio de mais de 50 toneladas de alimentos por meio de três aviões cargueiros fretados pelo grupo. O primeiro desembarca em Caracas na quarta-feira (1/7).

Os alimentos serão distribuídos nas regiões mais afetadas pelos abalos sísmicos, que agravaram a situação humanitária no país. A carga foi planejada para atender às necessidades de uma resposta rápida, com produtos de longa duração e prontos para consumo em áreas onde a infraestrutura foi comprometida.

Ao todo, a J&F doará o equivalente a 120 mil latas de proteínas, contribuindo para o abastecimento das comunidades impactadas.

Os terremotos atingiram diversas regiões da Venezuela, com reflexos em Caracas, La Guaira e nos estados de Miranda, Carabobo e Yaracuy. Os tremores provocaram danos à infraestrutura, interrupção de serviços essenciais e mobilizaram equipes de resgate e assistência às populações afetadas.

Onda de solidariedade

A Venezuela atravessa um dos momentos mais dolorosos de sua história recente após o duplo abalo sísmico que atingiu o país há quase oito dias. Segundo reportagem da teleSUR, a tragédia deixou mais de 2 mil mortos, 10.571 feridos e milhares de pessoas desabrigadas ou diretamente afetadas, mobilizando uma ampla resposta popular, institucional e internacional.

Nas regiões mais atingidas, as marcas da destruição aparecem em edifícios danificados, áreas residenciais comprometidas e infraestrutura sob avaliação técnica. Mas, em meio ao cenário de dor, a força coletiva do povo venezuelano se tornou o principal símbolo da reação à catástrofe.

A organização popular, em coordenação com o governo venezuelano, sustenta uma rede de solidariedade formada por centros de arrecadação, acampamentos temporários e hospitais de campanha erguidos rapidamente para atender os sobreviventes. Médicos, psicólogos, psiquiatras, voluntários e equipes de apoio trabalham para cuidar não apenas dos ferimentos físicos, mas também do impacto emocional provocado pela tragédia.

De acordo com a teleSUR, os próprios moradores das áreas afetadas passaram a atuar como voluntários. Em muitos bairros, a coordenação entre vizinhos se transformou em uma rede de proteção: famílias ajudam no levantamento de necessidades, na distribuição de alimentos, no acesso a medicamentos e no acolhimento de quem perdeu casa, parentes ou meios de subsistência.

A solidariedade também se expressa no trabalho das brigadas nacionais e internacionais. Dezenas de delegações estrangeiras, além de milhares de socorristas e voluntários, seguem atuando entre os escombros em operações de busca, salvamento e apoio humanitário. É nesse contexto de solidariedade dentro e fora do País que se soma o apoio da J&F.