Jamil Chade pede novamente que Lula se aproxime de Boric na política externa

247 - O colunista Jamil Chade voltou a sugerir em sua coluna no UOL que o presidente Lula se posicione na ONU contra o governo de Daniel Ortega. Ele faz pressão para que o Brasil tome um lado mais parecido ao do Chile e da Colômbia, países governados pela esquerda que condenaram em alguma medida o "regime", mas pequenos em comparação com o Brasil e facilmente influenciados por Washington.

Há algumas semanas, ele disse que diplomatas latino-americanos a serviço de governos de esquerda "queriam ser chilenos".

No entanto, o jornalista ainda apresenta uma série de informações relevantes em seu texto:

O Itamaraty não se somará à declaração conjunta condenando os "crimes contra a humanidade" identificados pelos peritos "independentes" a serviço do CDH.

Inicialmente, o MRE sugeriu um tom mais moderado no texto, mas as propostas do Itamaraty não foram aceitas e o governo Lula optou por não aderir.

O governo brasileiro ainda quer explorar canais de diálogo com Ortega.

O Brasil teme que, se colocado sob uma pressão ainda maior, Ortega amplie a repressão.

