Justiça britânica decide a favor de Juan Guaidó no caso do ouro venezuelano

247 com ARN - A Suprema Corte em Londres, Reino Unido, decidiu nesta sexta-feira, 29, a favor da direção ad hoc do Banco Central da Venezuela, nomeada por Juan Guaidó, no caso do acesso ao ouro de seu país. Os recursos estão custodiados no Banco da Inglaterra.

A Justiça britânica considerou que não há base legal para aceitar a sentença do Supremo Tribunal venezuelano que anulou a nomeação de Guaidó para o conselho de administração, embora ainda não tenha autorizado o acesso ao ouro, cuja autoridade é reivindicada tanto pela administração do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, como pela equipe de Guaidó.

Em dezembro do ano passado, a Suprema Corte do Reino Unido disse que Guaidó deveria ser reconhecido como o verdadeiro presidente da Venezuela e que isso lhe permitiria acessar as reservas de seu país.

Desde outubro de 2018, o governo Maduro tenta, sem sucesso, através do Banco Central da Venezuela, recuperar as 31 toneladas de ouro da reserva nacional, guardadas nos cofres do Banco da Inglaterra.

No entanto, Guaidó, que foi reconhecido em fevereiro de 2019 como presidente interino por cerca de 50 países após a tentativa falha de golpe de Estado, nomeou sua própria diretoria ad hoc do banco central venezuelano e pediu a Londres que não entregasse o ouro, pois poderia ser usado para reprimir o povo ou encher os bolsos de um governo que ele descreveu como "cleptocrata".

A equipe de Maduro chamou a situação de “roubo flagrante e pirataria” e garantiu que o dinheiro é necessário para combater a pandemia de Covid-19 . Em maio de 2020, ele apresentou uma queixa contra o Banco da Inglaterra.

Esta instituição, que guarda o ouro, é uma prestadora de serviços cujo cliente é o Banco Central da Venezuela, como é para muitos outros países. Ao receber instruções contraditórias de Maduro e Guaidó, ele pediu à justiça que resolva quem está no controle. Desde então, houve duas decisões, uma a favor de cada um, então ambas as partes apelaram para a Suprema Corte britânica.

