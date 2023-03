Kirchner denuncia perseguição do Judiciário argentino: ‘partido político mafioso’

A vice-presidenta da Argentina está sendo acusada de corrupção e denunciou uma “aliança” entre membros da oposição direitista e setores do Judiciário contra ela edit

247 — A vice-presidenta da Argentina, Cristina Fernández, denunciou a perseguição que está sofrendo do Judiciário e disse que o poder atua como “partido”. Ela ainda denunciou uma “aliança” entre membros da oposição direitista e setores do Judiciário. “Mais mafiosos (do que eles) não existe”, afirmou.

A declaração ocorreu na palestra, ministrada por ela, chamada “Hegemonia ou consenso? Ruptura do pacto democrático em uma economia bimonetária: inflação e FMI, crise da dívida e fragmentação política”, na Universidade Nacional de Rio Negro.

Esta semana, um tribunal divulgou os fundamentos da decisão que condenou Cristina Kirchner no caso Vialidad e através da qual ela pode ser banida da vida política argentina. Segundo o Tribunal Federal, Kirchner teria cometido atos de corrupção estatal. A corte entendeu que as ações dela tinham como objetivo beneficiar a ela e Néstor Kirchner, ex-presidente da Argentina que foi casado com a atual vice-presidenta.

Ainda cabe à defesa de Kirchner apresentar seu recurso perante a Câmara Federal, a fim de refutar as acusações, que, como foi dito, carecem de material probatório.

