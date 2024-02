Lavrov condena o bloqueio a Cuba e inclusão da ilha na lista de terroristas dos EUA

Apoie o 247

Prensa Latina - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, condenou nesta segunda-feira (20), o ilegal bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba e exigiu que o país do norte ponha fim a essa vergonhosa política.

Depois de se reunir com seu homólogo da nação caribenha, Bruno Rodríguez, Lavrov exigiu que a ilha fosse retirada da lista unilateral elaborada por Washington de países supostos patrocinadores do terrorismo, por considerar absurdo manter Cuba nessa relação.

No encontro com Rodríguez, o chanceler confirmou o interesse de seu país em promover laços com organizações de integração como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América e com a Caricom.

Além disso, indicou que, nas conversações oficiais com o seu homólogo cubano, foi confirmado o elevado nível de intercâmbio político.

Destacou ainda que, nas reuniões bilaterais, realizadas diversas vezes no mesmo ano, há uma coordenação de posições sobre aspectos do cenário internacional, com resultados concretos desses intercâmbios, assegurou.

Sa mesma forma, nas conversações deste dia o acordo foi confirmado em aspectos como a necessidade de ter uma ordem mundial mais democrática, baseada nos postulados da Carta da ONU que o Ocidente insiste em ignorar, sublinhou.

A este respeito, referiu-se à coordenação do trabalho conjunto no âmbito do Grupo de Amigos em defesa da Carta das Nações Unidas e contra as práticas neocoloniais, às quais outros Estados manifestaram o desejo de aderir, observou.

Lavrov afirmou que convidou o chanceler cubano a visitar a Rússia este ano e referiu a importância de criar uma base jurídica sólida com acordos bilaterais e o trabalho da comissão intergovernamental para a cooperação econômico e comercial e técnico-científica.

