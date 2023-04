Lavrov reforça convite a Maduro para visitar a Rússia

Apoie o 247

(Sputnik) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em uma reunião com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, lembrou na terça-feira (19) o convite do presidente russo, Vladimir Putin, para visitar a Rússia.



"Gostaria de transmitir a você uma mensagem do presidente Putin. Ele também me pediu para transmitir a você seus mais calorosos votos e saudações em palavras. Você tem o convite dele para visitar a Rússia a qualquer momento conveniente", disse Lavrov a Maduro durante a reunião.



Maduro, por sua vez, deu as boas-vindas a Lavrov e à delegação russa na Venezuela.



"Seja bem-vindo, querido amigo. Sei que o trabalho no Brasil e agora na Venezuela tem sido muito frutífero... Avançando com os temas que nos unem... Sempre observando você em movimento pelo mundo e sempre com a verdade", disse o presidente na reunião.



No início da terça, Lavrov se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil Pinto. Durante a reunião, as partes concordaram em intensificar a cooperação em diversos campos, incluindo novas tecnologias, produção de petróleo e desenvolvimento de campos de gás. Lavrov também disse a seu colega que a Rússia fará todos os esforços para ajudar a economia da Venezuela a se tornar menos dependente dos "caprichos e jogos geopolíticos" dos Estados Unidos, acrescentando que Caracas se beneficiará da experiência de Moscou.

