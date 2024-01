Líder da 2ª maior gangue do Equador, Los Lobos, escapa da prisão, diz serviço prisional

12 pessoas que fugiram com Pico já foram detidas, mas o líder da gangue conseguiu escapar. A polícia e o exército do Equador continuam a busca por ele, acrescentou o SNAI edit

Sputnik - Fabricio Colon Pico, o líder da segunda maior gangue criminosa do Equador, Los Lobos, escapou da prisão como resultado de tumultos, informou na terça-feira o Serviço Nacional de Assistência Integral a Pessoas Adultas Privadas de Liberdade e Adolescentes Infratores do Equador (SNAI).

"Na manhã de 9 de janeiro, ocorreram confrontos entre detentos, polícia nacional e funcionários penitenciários na Prisão Chimborazo No. 1. Após o incidente, Colon P., que estava privado de liberdade e estava na prisão, escapou com outros detentos," afirmou o SNAI em comunicado.

Após o incidente, 12 pessoas que fugiram com Pico já foram detidas em perseguição, mas o líder da gangue conseguiu escapar. A polícia e o exército do Equador continuam a busca por ele, acrescentou o SNAI.

O SNAI também informou que detentos de cinco prisões equatorianas nas províncias de Azuay, Canar, Napo, Tungurahua e Cotopaxi mantiveram 125 agentes de segurança prisional e 14 funcionários administrativos como reféns. O SNAI acrescentou que operações das forças de segurança nas prisões das províncias de Chimborazo e Napo permitiram a libertação de 11 reféns desde o início dos tumultos.

O Ministério da Educação do Equador suspendeu a educação em tempo integral na terça-feira e anunciou a transição para a educação online em todas as instituições de ensino do país até 12 de janeiro, em meio à agitação no país.

Mais cedo no dia, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, declarou estado de conflito armado interno em meio aos tumultos de sequestro em várias cidades e prisões, designando várias gangues criminosas como "organizações terroristas". Ele também ordenou que o exército do Equador "neutralizasse" grupos criminosos operando no país. Na segunda-feira, Noboa declarou estado de emergência de 60 dias no Equador após tumultos prisionais e a fuga de um importante líder de gangue.

A agitação ocorreu enquanto as autoridades realizavam operações nas prisões em busca de armas e na tentativa de dispersar membros de gangues para diferentes instalações. Durante a busca na prisão de Guayaquil no domingo, as autoridades não conseguiram encontrar o líder da gangue Los Choneros, Jose Adolfo Macias Villamar, também conhecido como Fito, considerado o criminoso mais perigoso do país.

