Líder de extrema direita, Camacho é convocado em caso que investiga golpe de 2019 na Bolívia

Apoie o 247

ICL

TeleSur - O procurador geral da Bolívia, Juan Lanchipa, confirmou na quarta-feira que o governador do departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, e seu pai estavam agendados para testemunhar no caso do Golpe de Estado I, no qual a ex-presidenta golpista, Jeanine Áñez, é acusada.

Segundo o funcionário, "foi elaborado um cronograma de citação e entendo que a apresentação das declarações de Camacho Sr. e Camacho Jr. está agendada para a próxima semana".

Lanchipa indicou que o cronograma estabelecido pela comissão de promotores será seguido e que as testemunhas terão que prestar suas declarações informativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, Camacho disse esta manhã que ainda não havia sido notificado, mas que compareceria se convocado: "Não fui notificado, mas entendo que todos seremos notificados (...) testemunharei sem nenhum problema".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso do golpe de Estado I, os crimes de terrorismo e conspiração estão sendo investigados e a principal pessoa implicada é a ex-senadora Jeanine Áñez e aqueles que a acompanharam em seu governo de fato entre 2019 e 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outubro de 2021, o Ministério Público convocou o governador Luis Fernando Camacho e seu pai para depor como testemunhas na cidade de La Paz; entretanto, o pai de Camacho se desculpou para ir à sede do governo e apresentou um atestado médico argumentando questões de saúde e indicando a impossibilidade de viajar para cidades de grande altitude.

Camacho é uma das principais pessoas sob investigação porque em 2019, quando era presidente do Comitê Cívico Pro Santa Cruz, que liderou os violentos protestos que levaram à crise em novembro daquele ano, a pedido da Organização dos Estados Americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo um vídeo postado nas mídias sociais, Camacho revelou que seu pai fez um acordo com os militares e a polícia para que eles não saíssem para reprimir as manifestações contra o governo de Evo Morales, o presidente reeleito, em 2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE