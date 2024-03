Líder de gangues do Haiti diz que levará o país a uma guerra civil caso o premiê Ariel Henry não renuncie

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em meio à recente onda de violência que assola o Haiti, o líder de gangues Jimmy Chérizier, conhecido como "Barbecue", ameaçou dar início a uma guerra civil caso o primeiro-ministro Ariel Henry não renuncie ao cargo.

“Se Ariel Henry não renunciar, se a comunidade internacional continuar apoiando seu governo, seguimos no caminho de uma guerra civil que levará ao genocídio”, disse Chérizier na terça-feira (5), de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

continua após o anúncio

Durante uma entrevista à imprensa, Chérizier afirmou que a comunidade internacional, principalmente Estados Unidos, Canadá e França, será responsável por todas as pessoas assassinadas no Haiti caso apoiem a permanência de Henry no poder.

A situação no Haiti tem se deteriorado desde o assassinato do então presidente Jovenel Moïse, em 2021. A mais recente onda de violência foi deflagrada na última quinta-feira( 29), quando grupos armados libertaram mais de 3 mil presos de um presídio de segurança máxima e assumiram o controle de diversas áreas do país, incluindo na capital Porto Príncipe. Ariel Henry assumiu o poder após a morte de Moïse e deveria deixar o cargo em fevereiro deste ano.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: