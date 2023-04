Lideranças da "nova esquerda" lançam "Foro de São Paulo alternativo" com foco em direitos humanos, mudança climática e feminismo

As tratativas para o lançamento da "Rede Futuro" tiveram participação do presidente do Psol, Juliano Medeiros, e dos partidos governistas da Colômbia e do Chile edit

247 - Lideranças da chamada "nova esquerda" latino-americana lançarão na sexta-feira (7), em Santiago, a "Rede Futuro" --um novo fórum de progressistas que qualificam organizações como o Foro de São Paulo e o Grupo de Puebla como antiquadas.

A agenda do novo grupo se centrará na questão dos direitos humanos na região, do feminismo e da crise climática, segundo reportagem do portal UOL. Uma das motivações é fazer um contraponto à adesão de figuras consideradas autoritárias nas organizações citadas.

A participação do Brasil é liderada pelo Psol. No evento de lançamento estarão Juliano Medeiros, presidente da sigla, e os deputados federais, Célia Xakriabá (Psol-MG), Guilherme Boulos (Psol-SP) e Ana Pimentel (PT-MG).

Os partidos Convergência Social (de Gabriel Boric, presidente do Chile), Colombia Humana (de Gustavo Petro, presidente da Colômbia) e Frente de Todos (da Argentina) também estiveram envolvidos nas tratativas.

"Cada espaço tem sua história e sua razão de ser. Organizações como o Foro de São Paulo e o Grupo de Puebla foram importantes para que a esquerda elaborasse na década de 1990 estratégias eleitorais vitoriosas no Brasil, Argentina e outros países. A proposta da rede é trazer novas ideias e, se os outros as acolherem, será ótimo", diz o presidente do Psol, conforme o UOL.

