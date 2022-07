Líderes sociais apresentam "agenda humanitária" a Gustavo Petro

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, participa nesta quarta-feira, 27, de uma Cúpula Humanitária convocada por organizações sociais e camponesas de regiões afetadas pelo conflito armado.

Na atividade, que contará com a participação de mais de 100 lideranças sociais de 13 regiões do país, as entidades pretendem entregar ao novo presidente uma agenda "para a humanização do conflito e a construção da paz com uma perspectiva territorial", para "proteção da população civil inocente".

Os líderes esperam conversar com Petro sobre a implementação do acordo de paz com as FARC, a reativação das negociações de paz com o ELN e a submissão à justiça de outros atores armados, especialmente as Autodefesas Gaitanistas da Colômbia, AGC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O porta-voz da região de Córdoba, José David Ortega, disse que espera que Petro participe do evento junto com seu ministro das Relações Exteriores, Álvaro Leyva, e o presidente do Senado, Roy Barreras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Petro anunciou que continuará com as negociações de paz com o ELN e que para isso é importante a participação das comunidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE