López Obrador anuncia frente anti-inflação na América Latina

247 — O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, quer liderar uma frente contra a inflação na América Latina, conforme anunciou na quinta-feira, 2, um dia após manter conversas telefônicas outros presidentes da região. O mexicano conversou com Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil, Gustavo Petro da Colômbia, Alberto Fernández da Argentina e Miguel Díaz-Canel de Cuba.

O objetivo é impulsionar o comércio e eliminar tarifas para combater a escassez e baixar os preços de bens essenciais nos países da região. “Vamos realizar um plano anti-inflacionário de ajuda mútua para o crescimento, para o intercâmbio econômico e comercial”, disse em coletiva de imprensa. O presidente da Bolívia, Luis Arce, já demonstrou apoio à proposta mexicana.

Além da questão econômica, a proposta tem um caráter diplomático, pois o México quer mostrar a força de sua liderança continental, sustentada por seus principais aliados e pelo governo Lula.

A moeda mexicano, nos últimos tempos, tem se fortalecido. O peso do país bateu um novo recorde, negociando a 18,08 unidades em relação ao dólar na quarta-feira, sua melhor marca desde 2018. No entanto, a inflação continua sendo um dos principais desafios do país, pairando a 8% nos primeiros meses deste ano.

“Vamos buscar trocas nas exportações e importações de alimentos e outros bens a fim de abordarmos conjuntamente o alto custo de vida”, disse AMLO.

Após um anúncio, o presidente mexicano subiu nas redes sociais um vídeo mostrando conversas com Lula e o presidentes da Colômbia, Argentina e Cuba. A postagem foi acompanhada pela legende: “Concordamos em nos reunir por videoconferência para enfrentar a inflação e nos ajudarmos mutuamente”. “Concordamos com Lula que por que não realizar uma espécie de reunião virtual no dia 5 de abril às dez horas da manhã, horário do México, para trocar pontos de vista, unir-se, ajudar-se mutuamente e enfrentar o problema da inflação”, disse López Obrador a um de seus interlocutores.

Os responsáveis pela área econômica no Brasil estarão em diálogo com os representantes da economia mexicana. Nas redes sociais, Lula compartilhou uma publicação sobre a cooperação econômica com o presidente mexicano e a possibilidade de ele visitar o México, “o que faremos o mais rápido possível”. López Obrador também foi convidado a viajar para o Brasil.

