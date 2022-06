López Obrador denuncia chantagem de legisladores norte-americanos

Apoie o 247

Cidade do México, 8 de junho (Prensa Latina) - O presidente Andrés Manuel López Obrador qualificou nesta quarta-feira (8) os senadores de origem cubana Robert Menéndez, Marcos Rubio e Ted Cruz como chantagistas nos casos de Cuba, México e IX Cúpula das Américas.

Ele abordou o assunto em sua coletiva de imprensa diária matinal no Palácio Nacional ao responder a uma pergunta sobre a caravana de migrantes que saiu da cidade de Tapachula, com destino intermediário da Cidade do México, e daqui até a fronteira com os Estados Unidos.

Ele disse que vai discutir o assunto com o chanceler Marcelo Ebrard quando voltar de Los Angeles, onde está participando "da cúpula (de Joe) Biden, porque a Casa Branca não deu um centavo sequer para atacar as causas do êxodo na América Central".

A vice-presidente Kamala Harris falou na cúpula sobre números, mas não há planos ou nada concreto, acrescentou.

Ele lembrou que "agora há eleições nos Estados Unidos e tudo depende disso e vamos ver como se resolve a questão da imigração e o que os Estados Unidos vão realmente fazer, que em cinco anos não contribuiu em nada".

Ali mesmo, criticou profundamente aqueles três legisladores de origem cubana por sua atitude chantagista e anti-imigrante, e respondeu às acusações de Rubio e Cruz de que ao defender a assistência de Cuba, Venezuela e Nicarágua na cúpula estaria apoiando ditaduras, e eles descreveram ele, também traficante.

Ele respondeu que esses senadores não estão interessados ​​nos direitos humanos que violam constantemente e que os três apoiaram 40 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia e rejeitam 4 mil para resolver questões de migração na América Central.

Ele explicou que Rubio e Cruz são republicanos, mas Menéndez é democrata e, como há um empate de 50 a 50 na Câmara, seu voto é fundamental e, por isso, chantageia o governo Biden e ameaça não votar a favor do iniciativas do presidente, se não aplicar rigorosamente as políticas punitivas a Cuba e México.

Convocou-os para apresentar provas de que seu governo é aliado do narcotráfico, confundindo-o com o de Felipe Calderón, que o era e o apoiavam.

Ele revelou que tem evidências de que Cruz é pago pela National Rifle Association para que a legislação sobre controle de armas não seja aprovada, e só em 2021 ele recebeu US$ 176.000 por isso, e há evidências disso.

Disse que Cruz e Rubio ainda são republicanos, mas Menéndez é democrata, o mesmo partido do presidente, e o chantageia e ameaça, como no caso da IX Cúpula das Américas e dos convites a todos os países.

Criticou que o governo de um país como os Estados Unidos se deixe guiar por dogmas, traições, ódios e se deixe refém de interesses pessoais ou de grupos que se alimentam da dor e do sofrimento do povo.

Afirmou que é preciso saber retificar, não cair na complacência, é necessário e sábio mudar de opinião porque só a verdade nos libertará.

Ele expressou esperança de que seus compatriotas mexicanos que vivem nos Estados Unidos, que somam 40 milhões, tomem conhecimento de atitudes como as de Menéndez, Rubio e Cruz, que dependem do sufrágio latino-americano e não votam neles.

Antes não se falava desse assunto, os mexicanos não o conheciam e, por isso, eram maltratados, mas não é mais assim e agora sabem que são pessoas de má coragem, sem ideais ou princípios, que agem de má fé e não lhes devem abrigo, disse ele.

