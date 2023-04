López Obrador denuncia: Pentágono espiona o México

Apoie o 247

ICL

Cidade do México, 18 de abril (Prensa Latina) - O presidente Andrés Manuel López Obrador denunciou hoje que o Pentágono dos Estados Unidos espiona o México e que a DEA distribui informações aos conservadores.

Na sua conferência de imprensa matinal no Palácio Nacional, ao ser questionado sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de não permitir escutas telefônicas sem a sua autorização, o presidente aproveitou para abordar os últimos confrontos com os seus vizinhos do Norte.

Ele definiu as diferenças entre inteligência como segurança nacional e espionagem para outros fins. Disse que o dever do governo é proteger suas informações, incluindo as secretarias de Defesa, Marinha e Guarda Nacional, em relação a "vazamentos" publicados pelo jornal americano The Washington Post de discrepâncias entre estas entidades.

Assegurou que o Pentágono dos Estados Unidos e a agência antinarcóticos (DEA) estavam espionando o México, e esta última distribui informações e também as fornece à imprensa conservadora mexicana, e mencionou a revista Proceso, que, segundo ele, funciona com muitos desses materiais.

Ele disse que há muitas pessoas ligadas a atividades ilegais, mas o México não vai transformar espiões ou pessoas que trabalham para agências estrangeiras em mártires ou heróis.

Na referência à revista Proceso, disse que não sabe se a ética jornalística se aplicaria aqui, e imediatamente passou ao assunto dos supostos vazamentos de Guacamaya, que descreveu como um ataque hacker ao Secretário de Defesa do México e também de outros países, e garantiu, sem revelar detalhes, mas no contexto da resposta ao Washington Post, que foi uma ação do exterior.

Ele repetiu que cuidará da informação para a segurança nacional e em defesa da soberania do México.

Voltando ao Washington Post e ao DEA, ele disse que mentem como no caso dos famosos balões chineses, mas aqui isso não funciona, nada acontece porque as secretarias de Defesa e Marinha e o governo trabalham juntos e respeitam direitos humanos e não espia como antes.

Denunciou mais uma vez o empresário conservador Claudio X Gonzáles, que continua recebendo dinheiro dos Estados Unidos, "que quer violar nossa soberania para nos enfraquecer politicamente, mas o povo nos apoia".

Sobre o mesmo assunto, voltou a desacreditar o Supremo Tribunal de Justiça e o Judiciário em geral, que, afirmou, está agindo contra o Governo porque não quer a Quarta Transformação, pois seus grandes e onerosos privilégios seriam eliminados e há muita corrupção dentro de seu aparelho que eles não conseguiram removê-lo, ele admitiu.

Ele disse que, a rigor, não poderia chamá-lo de Supremo Tribunal de Justiça, e enquanto continuarem ganhando mais que o presidente, não se pode esperar que retifiquem seu caminho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.