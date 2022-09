López Obrador diz que Ocidente agrava o conflito na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, culpou o Ocidente por alimentar a escalada de violência entre Rússia e Ucrânia e a crise humanitária decorrente do conflito entre os países.

As declarações foram dadas nesta sexta-feira (16), durante um discurso no âmbito da celebração do Dia de Independência do México. Segundo López Obrador, "países ocidentais que buscam maneiras de satisfazer seus interesses no conflito na Ucrânia estão exacerbando-o e causando sofrimento adicional em todo o mundo".

"Grupos de interesse em cargos governamentais ou econômicos fazem o possível para trazer a política para o conflito armado. E uma vez que cometeram esse erro, em vez de corrigi-lo, preferem piorá-lo, não se importando com o sofrimento que causam à humanidade ou com os danos que causam à estabilidade das nações e ao bem-estar das sociedades. Assim nasceu o conflito entre a Rússia e Ucrânia", disse o presidente mexicano.

López Obrador acrescentou que "as sanções subsequentes e o fornecimento maciço de armas à Ucrânia contribuíram para o confronto em curso". Segundo ele, as Nações Unidas e as principais potências negligenciaram seu dever de promover o diálogo pacífico.

"Ainda mais condenável é o comportamento das grandes potências que se posicionam aberta ou tacitamente em relação ao conflito apenas para servir aos seus interesses hegemônicos", disse López Obrador.

O presidente mexicano afirmou ainda que o conflito ucraniano, como muitos outros no mundo, pode ser inspirado pelos interesses da indústria militar, e informou que nos próximos dias, em uma reunião da Assembleia Geral da ONU, o chanceler mexicano Marcelo Ebrard apresentará uma proposta para encontrar urgentemente uma solução para cessar as hostilidades entre Moscou e Kiev e estabelecer uma trégua geral por pelo menos cinco anos.

