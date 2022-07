López Obrador expressa apoio a Lula: "seria uma benção para esse povo irmão"

Apoie o 247

247 - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta sexta-feira, 15, que o ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de opinião para a disputa presidencial, é uma "alternativa" e uma "bênção" para o Brasil.

"Não devo dizer mais coisas porque haverá eleições, mas é uma opção, uma alternativa, uma bênção para esse país e esse povo irmão", declarou López Obrador em sua coletiva de imprensa diária.

O presidente mexicano descreveu Lula como um "homem excepcional, extraordinário e vigoroso", que em outubro tentará tomar a presidência da extrema direita de Bolsonaro.

Ele lembrou da visita do petista visitou ao México, em março, quando os dois se encontraram em privado no Palácio Nacional.



“Eu o vejo muito melhor do que antes como líder, ele é admirável”, comentou.

"Os conservadores queriam destruí-lo e o prenderam injustamente, inventaram crimes contra ele e quiseram destruí-lo. Ele estava preso e o conservadorismo aumentou. No final foi revelado que tudo era falso", disse López Obrador. (Com informações da agência EFE).

