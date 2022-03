López Obrador insiste em um acordo para todo o continente

Apoie o 247

ICL

Por ARN - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que concorda com a ideia do seu homólogo da Argentina, Alberto Fernández, de "fortalecer" uma aliança das duas nações junto com o Brasil. No entanto, o presidente mexicano insistiu em sua ideia de fazer um acordo para todo o continente americano semelhante à União Europeia.

López Obrador se referiu nesta segunda-feira à carta que Fernández lhe enviou em resposta a uma carta sua na qual o apoiava em meio às negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Depois de agradecer o apoio, Fernández escreveu a López Obrador que agora falta fechar um "Plano Ampliado de Instalações" com o FMI. “Essa é a tarefa mais dolorosa. Não há nada pior do que confrontar posições com os seguidores do pior capitalismo financeiro. Mesmo assim, conseguimos um acordo benéfico para o país, pois evitamos os típicos planos de ajuste com os quais os neoliberais pretendem resolver os desequilíbrios econômicos”, escreveu o presidente argentino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, ele propõe dar todo o seu apoio ao ex-presidente Lula da Silva, o favorito para vencer as eleições de outubro deste ano no Brasil.

“Se isso acontecesse, seria um grande bem para o sofrido povo brasileiro. Mas, além disso, imagino que nos permitiria fortalecer o MBA (México, Brasil e Argentina), eixo em torno do qual a política da região poderia ser direcionada para uma melhor qualidade democrática e fundamentalmente para uma distribuição de renda mais justa. Nunca devemos esquecer que vivemos no continente mais desigual do mundo”.

Integração de todos

Durante sua conferência matinal, López Obrador destacou a "muito boa proclamação" de Fernández. “Concordo com quase tudo”, disse. "Só acho que independentemente dessa aliança, em nossa América deve-se buscar a integração de todos."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente lidou com essa ideia em mais de uma ocasião. Ele dá como exemplo o processo da União Europeia.

“Alberto fala do continente com mais desigualdade; da mesma forma, sem dúvida, é o continente com maior potencial econômico e comercial. São muitos os recursos naturais do continente americano, sua força de trabalho, seu progresso tecnológico”.

López Obrador disse que Fernández enfrentou "os mesmos problemas" pelos quais ele está passando: "uma minoria voraz que estava acostumada a saquear, roubar, que - como está acontecendo aqui no México, também na Argentina - tem o controle da maioria das mídia e, como expliquei na carta, de forma hipócrita depois que endividaram a Argentina, a antecessora com governos estrangeiros, com o Fundo Monetário Internacional, contraiu uma dívida enorme. Eles deram todo esse dinheiro porque havia eleições e eles queriam que ele fosse reeleito”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE