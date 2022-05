López Obrador pede a Biden que convide "todos os povos" do continente para a Cúpula das Américas

Apoie o 247

ARN - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta segunda-feira (2) que pediu ao presidente dos EUA, Joe Biden, que se houver uma Cúpula das Américas, marcada para junho em Los Angeles, "todos os povos" do continente sejam convidados.

“Você não pode mais manter a política de dois séculos atrás na América. Como é que convocamos uma Cúpula das Américas, mas não convidamos a todos? Então, de onde são aqueles que não são convidados? De que continente, de que galáxia?” - destacou López Obrador. “Além disso, vamos dialogar, nos entender, nos unir, é disso que precisamos, não de confronto”, acrescentou.

López Obrador disse que espera que se resolva fazer o convite aberto e “quem não quiser ir, não vá, mas que ninguém exclua ninguém", disse.

Na semana passada, o ex-presidente boliviano Evo Morales disse que a próxima Cúpula das Américas não será mais "das Américas" porque o governo dos EUA "planeja excluir Cuba, Nicarágua e Venezuela". “É medo de países que decidiram ser antineoliberais com sistemas gratuitos de saúde e educação? Condenamos o imperialismo e as políticas de exclusão”, postou Morales em sua conta no Twitter.

Cuba, Nicarágua e Venezuela seriam excluídas do evento, como confirmou o secretário de Estado Adjunto para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, Brian Nichols, porque a Casa Branca "convidará todos os governos democráticos da região".

A Cúpula das Américas será realizada este ano em Los Angeles, em junho. Ela se concentrará na defesa da democracia e dos direitos humanos no Hemisfério Ocidental, migração irregular, mudança climática e esforços para garantir um crescimento equitativo à medida que a região emerge da pandemia de cpvid-19.

A reunião anterior foi realizada em Lima (Peru) em 2018. Na ocasião, a Venezuela não foi convidada, pois o governo peruano da época culpou Nicolás Maduro pela crise política e social.

Com o encontro em Los Angeles, os Estados Unidos, mais uma vez sediam o encontro regional, algo que não acontecia desde 1994. Naquele ano, o presidente Bill Clinton recebeu líderes regionais em Miami para pressionar por um grande acordo de livre comércio do Alasca à Terra do Fogo, a Alca. Desta vez, a invasão da Ucrânia pela Rússia estará entre as questões centrais da agenda.

Até agora foram realizadas oito cúpulas: em Miami (1994), Santiago do Chile (1998), Québec (Canadá, 2001), Mar del Plata (Argentina, 2005), Port of Spain (Trinidad e Tobago, 2009), Cartagena de Índias (Colômbia, 2012), Panamá (2015) e Lima (2018).

