López Obrador pede a Joe Biden que regularize migração e propõe plano de cooperação

ARN - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reuniu-se nesta terça-feira, 12, com o seu homólogo estadunidense, Joe Biden, e pediu-lhe para regularizar a migração no país.

"É fundamental, digo-o respeitosamente, regularizar agora e dar segurança aos migrantes que há vários anos trabalham honestamente e contribuem para o desenvolvimento desta grande nação", disse.

O presidente mexicano disse a Biden que seus adversários, "os conservadores", "vão gritar com ele, mas sem um desenvolvimento ousado e um programa de bem-estar social não será possível resolver o problema".

Os chefes de Estado deram uma conferência de imprensa da Casa Branca e, no contexto da crise migratória, López Obrador pediu também que o fluxo migratório seja ordenado para que as pessoas não sofram e que os seus direitos humanos não sejam violados. Nos Estados Unidos, há mais de 50 milhões de migrantes de diferentes nacionalidades, segundo a Organização Internacional para as Migrações.

O governo mexicano informou no início de junho que este ano interceptou 77.626 migrantes, um aumento de 89,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados mostram um aumento de 71,9% no número de menores interceptados, passando de 6.555 de janeiro a março de 2021 para 11.271 neste ano. As principais origens dos migrantes foram da Guatemala (43,1%), Honduras (42,2%), El Salvador (4,7%), Cuba (3,0%), Nicarágua (2,4%) e demais países não especificados (4,6%).

Da mesma forma, as deportações aumentaram 9,2% ano a ano no primeiro trimestre de 2022, com 26.131 "estrangeiros devolvidos pela autoridade de imigração mexicana", em comparação com 23.940 no mesmo período de 2021. A maioria dos deportados vem da Guatemala, (11.262 migrantes) e em segundo lugar está Honduras, com 11.021 deportações.

Cinco pontos de cooperação

Nesta reunião, AMLO propôs a Biden cinco pontos básicos de cooperação: abordar o problema da migração; garantir o dobro do abastecimento de gasolina; disponibilizar gasodutos ao longo da fronteira sul com o México para os Estados Unidos; suspender medidas e procedimentos regulatórios no comércio de alimentos e outros bens para reduzir os preços ao consumidor; e iniciar um plano de investimento privado e público entre os dois países.

“Os grandes desafios exigem de nós um ousado programa de desenvolvimento e bem-estar, além de fortalecer ainda mais os laços de amizade e cooperação”, disse López Obrador.

Depois de comentar com o presidente estadunidense sua disposição de trabalhar em conjunto para beneficiar ambas as nações, AMLO disse que as circunstâncias atuais os "forçam" a fortalecer ainda mais seus laços de amizade e cooperação e a agir juntos diante dos grandes desafios que enfrentam.

Por sua vez, o presidente estadunidense disse que a relação entre os dois é "forte e produtiva" apesar das "manchetes exageradas" que aparecem na mídia.

