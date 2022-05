López Obrador pede criação de uma "União Europeia na América"

Apoie o 247

ARN - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiterou a necessidade de criar uma "espécie de União Europeia na América", depois de retornar ao seu país após uma turnê pela América Central.



“Queremos ajudar a alcançar a unidade. Estamos propondo que assim como se constituiu a comunidade europeia, que se tornou a União Europeia, queremos a unidade de todo o continente americano", disse o presidente durante sua coletiva de imprensa chamada "a manhã".



Em julho do ano passado, AMLO propôs "construir algo semelhante à União Europeia" no continente, após uma forte onda de críticas à Organização dos Estados Americanos (OEA) por presidentes da região.



"A proposta é, nem mais nem menos, construir algo semelhante à União Europeia, mas ligado à nossa história, nossa realidade e nossas identidades", afirmou o presidente mexicano na época, pedindo para não descartar "a substituição do OEA para um corpo verdadeiramente autônomo, não lacaio de ninguém”.



Viagem pela América Central

O presidente valorizou positivamente sua viagem à América Central, que durou de 5 a 8 de maio, e seus encontros com os líderes da região.



A respeito de seus encontros com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, o presidente anunciou que o México receberá "uma vacina que estão produzindo para crianças muito pequenas", que "teve resultados muito bons". Em setembro do ano passado, Cuba autorizou o uso emergencial da vacina Soberana 02, produzida na ilha, em crianças de 2 a 18 anos.



Além disso, o chefe de Estado mexicano anunciou um acordo para contratar mais de 500 médicos cubanos "para que se cumpra o propósito que fizemos de garantir o direito à saúde".



Neste domingo, ele garantiu que vai insistir para que os Estados Unidos incluam a ilha na próxima Cúpula das Américas nos Estados Unidos. “Vou insistir com o presidente (Joe) Biden que nenhum país das Américas seja excluído da cúpula no próximo mês, a ser realizada em Los Angeles, Califórnia, e que as autoridades de cada país decidam livremente se participam ou não dessa reunião, mas que ninguém exclua ninguém”, disse ele.



Embora entenda que esta solicitação é "complexa porque requer uma nova visão política e econômica", seria benéfica porque busca a integração com respeito às soberanias e formas de governo das Américas.

