Luis Lacalle Pou tem a melhor avaliação entre lideranças da América Latina

ARN - O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, é o presidente mais bem avaliado da América Latina, segundo pesquisa realizada pela empresa Ipsos.

74% dos consultados aprovaram o presidente uruguaio e 14% desaprovaram. Em segundo lugar aparece o chileno Gabriel Boric, com 49% de apoio. A lista se completa com o ex-presidente colombiano Iván Duque, com 40%; Guillermo Lasso (Equador) com 38%; Luis Arce (Bolívia) com 30%; Laurentino Cortizo (Panamá) com 27%; Andrés Manuel López Obrador (México) com 24%; Jair Bolsonaro (Brasil) com 20%; Alberto Fernández (Argentina) com 19%; Pedro Castillo (Peru) com 15%; Miguel Díaz-Canel (Cuba) com 14% eNicolás Maduro (Venezuela) com 5%.

A pesquisa, publicada neste domingo pelo jornal peruano El Comercio, foi realizada entre 297 formadores de opinião de 12 países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru, Porto Rico e República Dominicana) entre 14 de julho e 8 de agosto.

A pesquisa perguntou 'como você classificaria a situação política em cada país'. A partir da pesquisa constata-se que no Uruguai, 68% avaliam que existe uma “democracia plena”. O segundo país é o Chile com 53% e o terceiro é a Colômbia com 39%. A pior avaliação é dada por Cuba e Venezuela, com 2% e 1% que entendem que há democracia plena em seus países.

Outra consulta foi sobre a avaliação econômica. Nesse caso, Uruguai, Chile e Colômbia estão em primeiro lugar. No Uruguai, 80% avaliaram como bom ou muito bom; no Chile 56% e na Colômbia 54%. No outro extremo estão a Argentina com 5% que avaliaram a situação econômica como boa ou muito boa, seguida por Cuba e Venezuela com 4% cada.

