Lula chega ao Uruguai nesta quarta para encontro com Lacalle Pou e Mujica

Por Guilherme Levorato, 247 - Após participar da 7ª Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) na terça-feira (24) na Argentina, o presidente Lula (PT) viaja nesta quarta-feira (25) ao Uruguai.

Ele se encontrará com o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, e com o ex-mandatário do país Pepe Mujica.

Confira a agenda do presidente brasileiro:

11h - Chegada em Montevidéu - Base Aérea de Montevidéu

- Base Aérea de Montevidéu 12h - Encontro com Presidente do Uruguai, Lacalle Pou, seguido de pronunciamento à imprensa - Avenida Joaquín Suárez 310, Prado de Montevidéu

- Avenida Joaquín Suárez 310, Prado de Montevidéu 15h - Entrega da medalha “Más Verde” - Edifício-sede Av. 18 de Julio 1360

- Edifício-sede Av. 18 de Julio 1360 16h30 - Visita ao ex-presidente Pepe Mujica - Rincón del Cerro

Geraldo Alckmin

Com Lula no exterior, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), assume o comando da agenda interna.

Às 10h, ele terá uma reunião com o vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa. Às 11h, conversa com o senador Dário Berger (PSB-SC) e, às 12h, com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

