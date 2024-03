Lula diverte líderes da Celac ao virar fotógrafo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) gerou um momento de descontração na 8ª Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) ao 'virar fotógrafo' nesta sexta-feira (1).

No X, antigo Twitter, o presidente publicou um vídeo que o mostra fazendo a fotografia oficial do evento:

