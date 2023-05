Lula diz que vai implementar medidas para estimular exportações à Argentina

O presidente também prometeu articulação com os Brics para a criação de um fundo com o objetivo de ajudar outros países não integrantes do bloco edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, nesta terça-feira (2) que vai trabalhar para que as exportações brasileiras aumentem para o país vizinho. "A discussão é que nós precisamos ajudar os empresários brasileiros que exportam para Argentina e financiar as exportações brasileiras como a China faz para os produtos chineses", afirmou Lula.

O chefe do Executivo federal também prometeu articulação com os Brics para a criação de um fundo com o objetivo de ajudar outros países não integrantes do bloco, formado por cinco países - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Em coletiva de imprensa em Brasília (DF), Lula afirmou que teve um diálogo com o presidente da China, Xi Jinping. "Eu disse que ele deveria ajudar a Argentina. Antes desta coletiva eu estava ligando para Dilma Rousseff (presidente dos Brics). Ela disse que Xi Jinping mandou o ministro das Relações Exteriores da China ir a Xangai conversar com ela e chegaram à conclusão de que, para ajudar, é preciso mudar um artigo para que permita criar um fundo", contou o presidente.

"Diga ao povo argentino para não perder a esperança, que a Argentina vai voltar a ser uma economia grande, produtiva. Quando a gente fala em encontrar saída para a Argentina, estamos falando da América do Sul, do Mercosul. O Brasil tem compromisso com a Argentina e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a Argentina volte a ser uma economia próspera", disse.

O presidente argentino agradeceu ao apoio do governo brasileiro. "Valorizo o apoio explícito do presidente Lula. Decisão de ajudar empresas brasileiras para que elas continuem exportando para a Argentina. É de grande valia. Tivemos um encontro muito bom. Estamos colocando em andamento soluções. É sempre uma alegria de ver", continuou.

Comitiva

Pelo Brasil, acompanharam a reunião os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Geraldo Alckmin (Indústria, Comércio e Serviços), o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo.

A comitiva argentina teve a presença do ministro da Economia, Sergio Massa, do chanceler Santiago Cafiero, do secretário da presidência, Julio Vitobello, da ministra do Desenvolvimento Social, Tolosa Paz, do chefe de gabinete presidencial Agustin Rossi e da secretária de Comunicação, Gabriela Cerruti.





