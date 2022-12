Lula envia carta a Maduro restabelecendo relações do Brasil com a Venezuela

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enviou carta ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, confirmando a sua intenção de retomar as relações com o país, informa o jornal O Globo.

Com a decisão de Lula, o Brasil deixa de reconhecer o governo interino de Juan Guaidó como legítimo, derrubando uma das principais medidas extremistas de política externa adotadas por Jair Bolsonaro após assumir o poder,

A informação foi confirmada pelo embaixador e futuro ministro das Relações Exteriores de Lula, Mauro Vieira. Segundo o futuro ministro, no primeiro despacho com o presidente diplomado a orientação foi restabelecer relações com a Venezuela de Maduro.

“Vieira disse que após a posse do governo eleito o Brasil enviará um encarregado de negócios a Caracas e, posteriormente, com aprovação necessária do Senado, um embaixador. As relações, frisou o futuro chanceler, serão ‘com o governo eleito, o que está lá, do presidente Maduro’”, diz trecho da reportagem.

Na carta, Lula reconhece as limitações as limitações que existem para que o chefe de Estado venezuelano venha à posse e confirma sua decisão de derrubar uma portaria interministerial do governo Bolsonaro quando assumir o governo.

