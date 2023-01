Lula fortalecerá a integração regional, afirma vice-presidente cubano

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente cubano, Salvador Valdés, afirmou que com a terceira chegada de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder no Brasil, além de florescer a esperança, será fortalecida a necessária integração regional.

“Sem dúvida, Lula é um fenômeno político. Toda a política progressista do Partido dos Trabalhadores (PT) é uma referência para a região”, disse Valdés em entrevista exclusiva ao Prensa Latina.

Ele explicou que o Brasil, por seu peso político e também por seus recursos naturais, também terá impacto no fortalecimento da integração latino-americana, ainda mais para retomá-la a partir do Mercado Comum do Sul (Mercosul).

Da mesma forma, acrescentou, o papel do gigante sul-americano terá presença significativa na revitalização de outras instâncias como a União de Nações Sul-Americanas (Unasul).

Questionado sobre o significado da vitória presidencial de Lula para Cuba, o vice-presidente a descreveu como importante e "primeiro teremos que restabelecer os laços na ordem das relações bilaterais e levá-las ao mais alto nível político".

E depois, especificou, “voltaremos a estabelecer as nossas relações económicas, comerciais e de cooperação”.

Nesse sentido, insistiu que este valioso reatamento de laços se dará “em diferentes ramos, em atividades como a Biotecnologia, na produção de medicamentos e alimentos, no turismo”.

Aparentemente, observou, "abre-se uma tremenda possibilidade de intercâmbio comercial entre os dois países".

Em 15 de dezembro de 2018, Lula agradeceu aos profissionais cubanos que participaram do programa Mais Médicos do Brasil e para Cuba, ajudando outros povos do mundo com sua medicina.

"Como seria bom se tivéssemos, como Cuba, médicos até para exportar para outros países!", disse Lula naquela ocasião em carta enviada ao povo cubano, quando terminou a iniciativa criada no Governo de Dilma Rousseff (2011-2016).

Lula valorizou a ilha latino-americana por exportar médicos para o mundo. Muito melhor do que os países ricos que exportam soldados e jogam bombas nas comunidades pobres. Cuba exporta vida, amor, saúde", enfatizou.

Em sua carta, o agora novo governante assegurou que os laços fraternos entre os povos do Brasil e de Cuba são muito mais fortes do que o ódio irracional e os profissionais cubanos “conquistaram o carinho e a gratidão de milhões de brasileiros”.

Por isso quero dizer ao povo de Cuba: sintam-se muito orgulhosos de seus médicos e de suas escolas médicas. Você conquistou milhões de admiradores, milhões de pessoas agradecidas no Brasil, destacou o petista na ocasião.

No domingo (1), o vice-presidente cubano assistiu à posse de Lula em Brasília, onde, durante sua estada, cumpriu intensa agenda de trabalho.

Entre outros encontros com dirigentes de organizações políticas, Valdés se reuniu com a presidente do PT, Gleisi Hoffman, a quem agradeceu a solidariedade incondicional de seu partido a Cuba e à Revolução, bem como por apoiar seu povo na luta contra o bloqueio imposta pelos Estados Unidos.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.