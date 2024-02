Lula participa de dois compromissos internacionais na próxima semana

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca na próxima semana em uma agenda internacional de encontros regionais envolvendo países das Américas do Sul e Central e do Caribe. A agenda inclui paradas na Guiana e em São Vicente e Granadinas e integra a retomada da valorização de relações com a região, iniciada com o retorno do Brasil à Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) em 2023.

A primeira parada será na quarta-feira (28), em Georgetown, capital da Guiana. O presidente participará, como convidado especial, do encerramento da 46ª Cúpula de Chefes de Governo da Caricom, a Comunidade do Caribe. “São 15 países-membros e são muito importantes nos organismos internacionais porque são coordenados, votam em conjunto em candidaturas e resoluções e representam 7% dos assentos da ONU e 40% da OEA”, disse a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina do Ministério das Relações Exteriores (MRE). A Caricom é reconhecida como um dos organismos de integração regional mais antigos em funcionamento do planeta.

Segundo o embaixador Elio Cardoso, diretor do Departamento de México, América Central e Caribe do MRE, a participação de Lula como convidado na cúpula da Caricom, além de representar a retomada da importância do Brasil como líder regional, também pode mostrar como as metas e preocupações dos países estão alinhadas com os temas escolhidos pelo Brasil para a Presidência do G20, como a segurança alimentar e as questões climáticas.

Em Georgetown, Lula também irá se reunir com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, para uma visita de Estado que deve ampliar a relação comercial entre os dois países. Após a descoberta recente de grandes jazidas de petróleo e gás, a economia guianense teve crescimento recorde, de quase 400% entre 2021 e 2023 (de US$ 8 bilhões para mais de US$ 40 bi).

Na quinta-feira (29), o presidente viaja para Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, no Caribe. No dia seguinte, participa da abertura da 8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

