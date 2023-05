Lula recebe Alberto Fernández no Alvorada

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu seu homólogo argentino, Alberto Fernández, em Brasília, nesta terça-feira (2). Ambos buscam uma saída para o financiamento de exportações para a Argentina, que tem sofrido com a ausência do dólar no mercado. O Brasil pode oferecer uma linha de crédito com o auxílio do BNDES, mas ainda não existem detalhes da proposta.

A Argentina enfrenta uma forte crise na economia. A cotação do dólar tem batido recordes em comparação ao peso, e a inflação bateu 104% ao ano, maior percentual em 30 anos.

Além de Lula e Haddad, participam do encontro os ministros Geraldo Alckmin (Mdic), Mauro Vieira (Itamaraty) e o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, além do secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e do chefe da Assessoria Especial de Lula, Celso Amorim.

A comitiva de Fernández nesta viagem a Brasília inclui o ministro da Economia, Sergio Massa; o chefe de gabinete, Agustín Rossi; o chanceler Santiago Cafiero, a ministra de Desenvolvimento Social, Victoria Tolosa Paz; o secretário-geral da Presidência, Julio Vitobello, e a porta-voz presidencial Gabriela Cerruti, além do embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli.

Além da questão econômica, está na pauta a volta dos dois países à Unasul e a aproximação com a China, que vem aumentando sua influência econômica na América Latina através de megaprojetos e investimentos em diversos setores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.