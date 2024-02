Lula retoma agenda na América Latina com foco em diálogo com Maduro

Apoie o 247

247- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concentra sua agenda na América Latina e no Caribe, buscando reforçar laços regionais em meio a um encontro crucial com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O ponto alto da visita será sua participação na cúpula de líderes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), onde se espera que Lula insista no cumprimento de acordos bilaterais, em particular aqueles relacionados à Venezuela, destaca o jornal O Globo .

O encontro com Maduro, agendado para o dia 1º de março, ganha destaque pela necessidade de garantir o cumprimento do Acordo de Barbados, que prevê eleições transparentes na Venezuela. No entanto, observadores apontam que Maduro parece estar falhando em honrar os termos do acordo, o que levou os EUA a anunciarem a retomada de sanções econômicas.

Após uma recente incursão pela África, onde buscou apoio para as iniciativas brasileiras no G20, Lula volta sua atenção para uma série de reuniões estratégicas na região. Sua presença na cúpula da Caricom, marcada para a próxima quarta-feira (28), visa fortalecer os laços negligenciados nos últimos anos, conforme destacado por fontes diplomáticas.

Lula se propõe a abordar temas como combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável e cooperação regional durante seus discursos na cúpula. Além disso, ele terá reuniões bilaterais com líderes da região, incluindo o presidente da Guiana, Irfaan Ali, em meio a disputas territoriais com a Venezuela.

