Lula reúne-se com presidente cubano, Díaz-Canel

247 - O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, teve um encontro com seu homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, em Buenos Aires, capital da Argentina, nesta terça-feira (24). A reunião demonstrou, segundo o mandatário petista, o reestabelecimento das relações diplomáticas brasileiras com o mundo.

Em suas redes sociais, o presidente Lula também divulgou os encontros que teve em Buenos Aires com a primeira-ministra de Barbados, Mia Motley, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

A 7ª Cúpula da Celac foi marcada pela expressão da oposição do bloco ao bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba. Como titular pro tempore da Celac até então, o presidente argentino, Alberto Fernández, exigiu respeito aos direitos de todas as nações e o fim dos cercos que sofrem os países da região.

Na segunda-feira (23), o presidente Lula afirmou desejar que Cuba volte a um “processo de normalidade”. Também defendeu o fim do bloqueio estadunidense, “que já dura mais de 60 anos sem nenhuma necessidade”.

“Os cubanos não querem copiar o modelo do Brasil, não querem copiar o modelo americano, querem fazer o modelo deles. E quem tem a ver com isso?”, questionou Lula.

No entanto, alguns integrantes do bloco expressaram oposição ao alinhamento 'ideológico' do bloco.

