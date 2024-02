Lula se reúne com presidente da Guiana para discutir disputa por região de Essequibo

Presidente Lula também vai se encontrar com o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, envolvida na disputa territorial com a Guiana edit

247 - O presidente Lula (PT) prossegue em missão internacional nesta quinta-feira (29) e quer mediar um diálogo entre Venezuela e Guiana, nações envolvidas em uma disputa territorial de longa data. Em sua agenda na capital da Guiana, Georgetown, Lula se reúne nas próximas horas, segundo o g1, com o presidente guianense Mohamed Irfaan Ali, buscando abordar a controvérsia sobre o território de Essequibo.

Essequibo, uma região de 160 quilômetros quadrados, é alvo de disputa entre Venezuela e Guiana, atravessando seis dos dez estados guianenses. A Venezuela reivindica a posse legítima da área, o que tem gerado tensões significativas na região, especialmente devido à riqueza em recursos naturais e biodiversidade ali presentes.

A recente ratificação, por meio de um referendo na Venezuela no ano passado, do desejo de anexar a região, reacendeu o conflito latente, despertando preocupações adicionais, incluindo o potencial de um conflito armado na fronteira com o Brasil.

Durante a reunião bilateral, os presidentes Lula e Ali discutirão não apenas a disputa territorial, mas também maneiras de facilitar um diálogo construtivo entre Venezuela e Guiana, visando à resolução pacífica do impasse. Além disso, será debatida a exploração responsável dos vastos recursos naturais da região, com foco na preservação ambiental.

Após os compromissos na Guiana, Lula partirá para Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, onde participará da abertura da cúpula de chefes de Estado e governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Está previsto que o presidente brasileiro se encontre com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante sua estadia em Kingstown, intensificando os esforços diplomáticos para buscar soluções para os desafios regionais.

A comitiva presidencial é composta pela ministra Simone Tebet (MDB), do Planejamento e Orçamento, além dos ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos; Renan Filho, dos Transportes; e Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional.

