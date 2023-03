Lula se reúne com presidente do Paraguai e discute novos projetos viários e acordo comercial com a União Europeia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para anunciar que conversou com o presidente do Paraguai, Mario Abdo, sobre a criação de “duas pontes entre o Brasil e o Paraguai, inclusive o corredor bioceânico, o acordo entre Mercosul e União Europeia e a cooperação entre nossos países, da qual Itaipu é o maior símbolo”. Lula e Abdo se encontraram nesta quinta-feira (16) na cerimônia de posse do novo diretor-geral da Itaipu Binacional, o brasileiro Enio Verri.

Mais cedo, Lula havia dito que o Brasil precisa "combinar seu crescimento econômico com o crescimento dos seus parceiros" para garantir que o continente nul-americano “continue em paz, que não fale mais em guerra e fale só em desenvolvimento”.

“É preciso aprimorar nossa política de relações externas. O Brasil tem que ter a grandeza de ser humilde e compartilhar tudo aquilo que pode acontecer com o povo brasileiro com o povo dos países vizinhos, porque somente assim a gente vai garantir que esse continente continue em paz, que não fale mais em guerra e fale só em desenvolvimento, educação, saúde, direito do povo trabalhador, indígena e quilombola de viver num mundo mais tranquilo e pacífico”. afirmou.

Conversei com o presidente @MaritoAbdo sobre a construção de duas pontes entre o Brasil e o Paraguai, inclusive o corredor bioceânico, o acordo entre Mercosul e União Europeia e a cooperação entre nossos países, da qual Itaipu é o maior símbolo.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/twEPCS1DIq — Lula (@LulaOficial) March 16, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.