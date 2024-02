Lula viaja para o Caribe nesta semana e deve abordar crise entre Guiana e Venezuela

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja, nesta semana, para Guiana e depois São Vicente e Granadinas para participar de dois encontros regionais envolvendo países das Américas do Sul e Central e do Caribe.

Na quarta-feira, 28, o presidente chegará a Georgetown, capital da Guiana. Ele participará do encerramento da 46ª Cúpula do Mercado Comum e Comunidade do Caribe (Caricom), como convidado especial. Na quinta, 29, viajará para Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, no Caribe, para abertura da 8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da Comunidades dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). O Brasil retornou ao bloco em 2023.

De acordo com a Agência Brasil, um dos assuntos que eles deverão discutir é a crise entre Guiana e Venezuela pelo território de Essequibo, disputado pelos dois países.

"Temos boas relações com a Venezuela, boas relações com a Guiana. O presidente Lula está indo porque foi convidado para se reaproximar da Caricom. Agora, ele estando lá, não vai perder a oportunidade de se reunir com o presidente Ali e apresentar uma agenda bilateral. Talvez ele felicite o presidente Ali por ter aceitado sentar-se com a Venezuela para tentar resolver a crise", comentou a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina do Ministério das Relações Exteriores (MRE), em entrevista na última sexta-feira (23) para tratar da viagem.

