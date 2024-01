Maduro afirma que Venezuela continuará lutando pelo levantamento das sanções

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Venezuela afirmouneste domingo (7) que embora tenham sido feitos progressos no relaxamento das sanções impostas pelos Estados Unidos com a entrega de algumas licenças relativas às operações de petróleo e gás, após o Acordo de Barbados, a Venezuela permanece inabalável na sua determinação porque ainda há sanções em vigor.

“O modelo que os Estados Unidos pretendem aplicar é um modelo de empresa contra a Venezuela. A Venezuela exige o levantamento total e permanente de todas as sanções ilegais à economia e à sociedade. Esse será o nosso objetivo e não vamos descansar, vamos perseverar como sempre fazemos, até alcançá-lo”, afirmou o mandatário.

continua após o anúncio

Estas licenças concedem transacções no setor do petróleo, gás e ouro. Neste esquema, autoriza operações da Companhia Geral de Mineração da Venezuela (Minerven), e também anula a proibição de negociações secundárias relativas a títulos soberanos e dívidas da Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Neste quadro, disse que será aplicado um novo roteiro já definido para tentar restabelecer as relações com os Estados Unidos.

continua após o anúncio

O Presidente venezuelano lembrou que embora a Venezuela sempre tenha colocado o diálogo como a única forma de resolver qualquer conflito, os governos do império, especificamente o de Donald Trump, priorizaram as ameaças e a violência como método exclusivo.

“Eles tomaram 930 medidas de sanções contra a Venezuela, colocaram minha cabeça a prêmio, tentaram me matar em 2018, 4 de agosto. Da Casa Branca tentaram me matar, no dia do ataque do drone. Hoje essa verdade é conhecida. Várias vezes tentaram nos invadir, prepararam mercenários da Colômbia e mesmo assim sempre buscamos o diálogo”, afirmou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: