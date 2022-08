Maduro anuncia embaixador em Bogotá, o primeiro em cinco anos

“Continuaremos avançando passo a passo no restabelecimento e reconstrução das relações políticas, diplomáticas e comerciais”, disse o presidente venezuelano edit

ARN - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira que o seu ex-chanceler Félix Plasencia será o novo embaixador na Colômbia, no quadro do processo de normalização das relações entre os dois países após a chegada de Gustavo Petro ao poder.

“Quero anunciar que o ex-chanceler Félix Plasencia, ex-embaixador na República Popular da China e hoje presidente do Centro Internacional de Investimentos da Venezuela, o nomeei como próximo embaixador na República da Colômbia. A chancelaria venezuelana já solicitou as boas-vindas à chancelaria colombiana e em breve estará em Bogotá”, disse Maduro em declarações do canal estatal VTV.

"Continuaremos passo a passo para avançar na restauração e reconstrução das relações políticas, diplomáticas e comerciais", acrescentou.

Plasencia será o primeiro embaixador venezuelano na Colômbia em cinco anos. Em maio passado, ele havia sido substituído como chanceler por Carlos Faría, após várias mudanças no gabinete ministerial do chavismo. Até hoje ele não teve novas atribuições. Ele também atuou como Ministro do Turismo e Comércio Exterior em 2019.

Na terça-feira, Petro esclareceu que o restabelecimento total das relações levará pelo menos 2 meses, já que "não é algo simples". "O chanceler, Álvaro Leyva, fez contatos com o governo venezuelano para processar a abertura da fronteira", assegurou.

Ele também descartou que, por enquanto, estejam sendo feitos alguns preparativos para receber Nicolás Maduro em Bogotá. "Obviamente, antes mesmo de tomar posse, houve aproximações porque estamos trabalhando na normalização das relações, que é um processo que implica a abertura da fronteira, etc., mas isso não tem nada a ver com uma reunião", disse o dirigente.

