Maduro apoia Lula diante dos ataques de Israel: 'Tel Aviv age como Hitler'

(Sputnik) - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, nesta terça-feira (20), manifestou apoio às declarações recentes do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a atuação de Israel em Gaza ao Holocausto, dizendo que o governo israelense está fazendo com os palestinos o que Hitler fez com os judeus.

No domingo, Lula disse a repórteres em Adis Abeba que a ação militar de Israel em Gaza "não é uma guerra, é um genocídio" e a comparou ao Holocausto, "quando Hitler decidiu matar os judeus". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou tais declarações como ultrapassando uma linha vermelha.

"Hitler foi uma construção, um monstro criado pelas elites ocidentais... Como disse o presidente Lula da Silva, o governo israelense está fazendo a mesma coisa com os palestinos que Hitler fez com os judeus: eliminando-os", disse Maduro durante o programa de TV 'Com Maduro'.

O presidente da Venezuela também disse que era necessário "restaurar a justiça" na Faixa de Gaza.

Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, convocou o embaixador brasileiro, Federico Mayer, ao memorial Yad Vashem, dedicado às vítimas do Holocausto, e o repreendeu pelas declarações do presidente brasileiro, chamando-as de "um ataque antissemita extremamente grave". Katz, mais tarde, declarou Lula persona non grata por suas declarações.

Mais cedo na terça-feira, a CNN Brasil informou que o governo brasileiro recusou-se a pedir desculpas pelas declarações de Lula da Silva e expressou sua insatisfação com o tratamento que Mayer recebeu em Tel Aviv.

