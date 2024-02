Maduro comemora acordo com oposição sobre organização das eleições de 2024

Apoie o 247

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, qualificou nesta quarta-feira (28), como um sucesso a assinatura do consenso nacional que denominou como o acordo de Caracas e que foi subscrito por múltiplos setores do país, incluindo propostas de cronograma para as eleições presidenciais, informa a Telesur.

Nesta quarta-feira, 155 representantes dos diferentes setores do país assinaram o documento, entre eles mais de 40 partidos políticos de oposição que, juntamente com o bloco bolivariano, representam 97% das organizações registradas no Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

O presidente parabenizou o presidente da Assembleia Nacional (AN), Jorge Rodríguez, pelo diálogo com todos os setores do país.

O chefe de Estado qualificou o pacto como o mais inclusivo assinado até a data, ao mesmo tempo que afirmou que ele expressa amplamente a vontade política, religiosa e cultural da Venezuela.

Ele disse que este acordo é uma vitória pela paz e pela soberania nacional, que abre portas para a recuperação econômica, social e política do país, com o apoio da comunidade internacional.

"É um acordo muito mais amplo porque incorpora os setores sociais, religiosos, trabalhistas, culturais, intelectuais e 43 partidos políticos legalizados no CNE, que representam 85% dos votos das últimas eleições do país, que expressam a vontade política da Venezuela", manifestou.

O presidente venezuelano batizou o texto adotado nesta quarta-feira como "o grande acordo de Caracas", o qual, mencionou, será entregue nesta sexta-feira ao CNE para avaliar mais de 27 propostas de datas para as eleições presidenciais.

O presidente Maduro mais tarde publicou uma mensagem em sua conta oficial da rede social X, na qual mostrou confiança de que as eleições presidenciais terão lugar este ano em cumprimento ao acordado com os diversos setores nacionais e com a Constituição do país.

"Este 2024 na Venezuela teremos Eleições Presidenciais! Depois de quase um mês, a Assembleia Nacional realizou um trabalho árduo e exemplar, enraizado no Diálogo e no entendimento, hoje temos um acordo amplo e inclusivo que incorporou todos os setores e nos garantirá eleições livres, democráticas e inclusivas na Venezuela. O que o Poder Eleitoral disser é: Amém!", escreveu o governante.

