Maduro defende aliança com Irã em oposição a EUA e Israel: 'o século XXI é nosso'

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, defendeu nesta terça-feira (21) a aliança firmada com o Irã neste mês, chamada de "Eixo de Resistência", e criticou "métodos imperialistas" aplicados pelos Estados Unidos e seu aliado Israel.

"O 'Eixo de Resistência' existe em todo o mundo. Existe na África, na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina e no Caribe. A resistência também pertence às pessoas que lutam contra o neoliberalismo, o racismo e as várias formas de colonização: política, econômica, cultural e cibercolonização", disse Maduro em entrevista ao Khamenei.ir, site oficial do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Maduro comemorou o bom relacionamento entre a Venezuela e o Irã, lembrando que a parceria começou a ser forjada há mais de duas décadas com a visita ao Irã, em 2001, do falecido ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Todos nós que lutamos contra o colonialismo, que lutamos para descolonizar nossas mentes e nosso povo, fazemos parte do 'Eixo de Resistência', que se opõe aos métodos dos imperialistas para impor uma hegemonia ao mundo. O século XXI é o nosso século", ressaltou o presidente venezuelano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maduro disse ainda que os EUA e Israel tentaram sufocar a Venezuela por seu papel como uma "alternativa de verdade, justiça, liberdade e democracia" e devido à sua "forte posição de solidariedade ao povo palestino".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maduro visitou o Irã no início deste mês para assinar um acordo de cooperação de 20 anos, incluindo uma rota aérea direta entre Caracas e Teerã, um plano de exportação de café venezuelano para a república islâmica e oportunidades para empresas iranianas investirem no país latino-americano.

Durante a viagem, o líder venezuelano destacou que o "amor, a amizade e a fraternidade" entre os dois países "não conhece distância" e apelidou a Revolução Iraniana de 1979 e a Revolução Bolivariana de 1999 de "revoluções irmãs".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O "Eixo da Resistência" é um termo iraniano que se refere a uma aliança política e militar informal anti-EUA, anti-israelense e antissaudita, que contempla o Irã, a Síria e o grupo Hezbollah. As milícias das Forças de Mobilização Popular do Iraque e os combatentes houthis do Iêmen são ocasionalmente listados como parte do Eixo da Resistência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE