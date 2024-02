Maduro denuncia intensificação da campanha de notícias falsas contra a Venezuela

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta segunda-feira (26), a intensificação da campanha para prejudicar a imagem do país através de notícias falsas, informa a Telesur.

Durante o seu programa de TV Con Maduro +, o chefe de Estado indicou que o imperialismo e a extrema direita procuram promover esta imagem negativa nos portais internacionais e nas redes sociais.

continua após o anúncio

“Eles estão inventando notícias falsas, armadilhas, todos os dias, para posicionar uma matriz diária negativa sobre a Venezuela nos portais internacionais, nas redes sociais, que difama a Venezuela no exterior”, afirmou.

Além disso, previu que isso ocorre devido à impossibilidade deste setor vencer as eleições previstas para 2024.

continua após o anúncio

“Dada a impossibilidade de vencer as eleições, o imperialismo e a extrema-direita estão a tentar danificar a imagem da Venezuela para tentar salvar os móveis, como dizem, porque de forma alguma, nunca, uma opção do imperialismo e da extrema-direita irá vencer a opção popular e revolucionária que o movimento bolivariano coloca nas eleições", enfatizou.

O presidente instou também o Governo dos Estados Unidos (EUA) a levantar todas as medidas coercitivas impostas ilegalmente contra o país, que afetam a população.

continua após o anúncio

Apoio à Palestina

O Presidente Maduro também reiterou o seu apoio à Palestina e rejeitou o genocídio cometido por Israel contra a população.

continua após o anúncio

“Esperamos que o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) realmente aja, deve agir. Todos os governos do mundo esperam que o tribunal atue e pare o genocídio, a migração forçada e a pilhagem do povo palestino”, declarou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: