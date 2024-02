Maduro denuncia que setores extremistas querem impedir eleições presidenciais

Apoie o 247

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta quarta-feira (31) que setores extremistas da oposição procuram sabotar e impedir a realização das eleições presidenciais marcadas para 2024, informa a Telesur.

Durante seu discurso na Sessão de Abertura das Atividades Judiciais de 2024, na sede do Supremo Tribunal de Justiça, em Caracas, o presidente afirmou que ninguém pode estar acima da Constituição.

Além disso, reiterou o seu apoio ao processo de diálogo amplo e inclusivo convocado na véspera pela Assembleia Nacional para estabelecer o calendário eleitoral de 2024.

O chefe de Estado afirmou que o país vai cumprir a Constituição e que “faça chuva, faça sol ou raios” as eleições serão realizadas.

O presidente enviou uma mensagem ao seu homólogo equatoriano, Daniel Noboa, afirmando que este chegou para “abrir as portas ao Comando Sul [dos EUA]” e que ele não mexa com a Venezuela.

Disposição para dialogar

O chefe de Estado destacou ainda que, desde a chegada da Revolução Bolivariana, têm sido feitos esforços para direcionar o diálogo com setores da direita e assim consolidar a paz na Venezuela.

