Maduro diz que instituições dos EUA preparam ações para desestabilizar a Venezuela

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta quinta-feira (18) que a Agência Central de Inteligência (CIA) e a Administração de Controle de Drogas (DEA), com sede na Colômbia, preparam a partir deste território, ""ações violentas, golpistas e anticonstitucionais contra a Venezuela ", informa a Telesur.

“A base da CIA na Colômbia com agentes de inteligência do Exército colombiano e a base da DEA na Colômbia dirigem, financiam e preparam todas essas ações violentas, terroristas, golpistas e anticonstitucionais contra a Venezuela a partir do território colombiano”, afirmou.

“Revelamos quatro conspirações no ano passado, e isso teve que ser feito em silêncio, porque uma nos levou a outra”, afirmou o presidente venezuelano e catalogou tais conspirações como “um campo minado que querem colocar sobre nós, mas não aceitamos chantagem” de ninguém no mundo.”

Em seu discurso, o chefe de Estado anunciou o lançamento de um plano vinculado à ativação das Unidades Populares pela Paz (Uppaz) e apelou à mobilização popular máxima para rejeitar os planos conspiratórios que procuram reintroduzir a violência no país.

