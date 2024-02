Maduro diz que manipulação da mídia é um movimento do imperialismo

Apoie o 247

247 - A campanha de manipulação da opinião pública que, a partir dos meios de comunicação norte-americanos, está a ser levada a cabo contra o Governo Nacional e corresponde a uma manobra política, “porque o imperialismo sabe que nas eleições de 2024 estão perdidas na Venezuela”, afirmou o presidente Nicolás Maduro, segundo o jornal Correo del Orinoo

Maduro pretende assim desmantelar a narrativa de manipulação mediática que se espalhou no desde o último domingo (4), depois de a agência noticiosa Associated Press (AP) ter distorcido parte do discurso que proferiu ao vincular a frase “vamos vencer por bem ou por mal” com as próximas eleições presidenciais.

“Eu vi isso ontem à noite e começamos a ver qual era a fonte da manipulação porque começaram a dizer no mundo: Maduro anuncia que vai ganhar as eleições por bem ou por mal. Eu nunca diria isso, o que eu disse - referindo-me a conspirações - foi que se um dia o povo venezuelano fosse surpreendido por alguma emboscada de qualquer natureza, deveria ter calma e sanidade, nervos de aço, máxima união e mobilização civil-militar; e acrescentei que vamos vencer por bem ou por mal qualquer invenção dessa gente”, afirmou.

Durante o programa Con Maduro+, transmitido pela “Venezolana de Televisión” (VTV), destacou que a agência de notícias AP, com sede em Nova York, “trabalha para a CIA (Agência Central de Inteligência)” e, portanto, sua linha editorial responde “ao que interessa aos Estados Unidos”.

“A fonte foi a Associated Press, eles são os primeiros a aparecer na manchete. O primeiro meio de comunicação que o faz saltar é a Voz da América, o portal da Casa Branca, e imediatamente são anexados todos os portais ligados aos Estados Unidos, à Europa e à extrema direita venezuelana", enfatizou.

“É assim que constroem a narrativa da manipulação porque o imperialismo sabe que nas eleições de 2024 está perdido na Venezuela, a CIA sabe disso, o império sabe disso, a direita sabe disso e querem começar a manipular agora”, afirmou.

