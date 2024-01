Maduro diz que planeja visitar a Rússia em futuro próximo

Apoie o 247

TASS - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que em breve irá à Rússia e visitará São Petersburgo.

"Esta é a cidade mais bonita. Em breve estaremos em São Petersburgo", disse ele na segunda-feira (29), em seu programa no canal Venezolana de Television.

Neste programa prestou homenagem aos defensores de Leningrado e felicitou a cidade russa e os seus residentes pelo 80º aniversário da libertação da cidade do bloqueio fascista.

Maduro não informou a data exata de sua visita à Rússia.

Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, informou que o momento da visita estava sendo acordado. O Embaixador da Venezuela na Rússia, Jesus Salazar Velasquez, observou que a visita do Presidente Maduro à Rússia está marcada para este ano.

