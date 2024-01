Maduro felicita o MST pelos 40 anos do movimento

"Celebro com alegria esse espírito de coragem e rebeldia dos trabalhadores rurais no Brasil", publicou o presidente da Venezuela edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, publicou no X, antigo Twitter, neste sábado (27) uma mensagem de celebração pelos 40 anos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

"Parabenizo o MST do Brasil pelos seus 40 anos de luta popular. Um grande abraço bolivariano! Celebro com alegria esse espírito de coragem e rebeldia dos trabalhadores rurais no Brasil, pela defesa da terra, do meio ambiente e pela construção do socialismo. Avante, mulheres e homens do campo! Viva a organização popular e o trabalho coletivo! Para frente, irmãos e irmãs!", diz a postagem.

Felicito al @MST_Oficial de Brasil por sus 40 años de lucha popular. ¡Un gran Abrazo Bolivariano! Celebro con alegría ese espíritu de gallardía y rebeldía de las y los trabajadores rurales en Brasil, por la defensa de la tierra, del medio ambiente y la construcción del… pic.twitter.com/6FEg2cO1n6 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2024

Neste sábado, o MST realizou um ato político em celebração aos seus 40 anos, com o lançamento de uma carta aberta ao povo brasileiro. O ato contou com a presença de aproximadamente mil pessoas. Estiveram presentes os ministros Silvio Almeida, dos Direitos Humanos; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e Luiz Marinho, do Trabalho.

