Maduro parabeniza Petro e pede "reconstrução da irmandade com base no respeito e no amor"

O presidente venezuelano disse que a chegada de Petro ao poder significa uma "segunda chance" para ambas as nações edit

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou Gustavo Petro no domingo por assumir o cargo de novo presidente da Colômbia e pediu "reconstrução da irmandade com base no respeito e no amor".

Isso foi afirmado por Maduro em uma mensagem publicada em sua conta no Twitter, já que ele não foi convidado para a posse por Iván Duque, já que ambos os países suspenderam suas relações em fevereiro de 2019.

“Meus parabéns à Colômbia e ao Gustavo Petro, vimos todo o ato de inauguração. Estendo minha mão ao povo da Colômbia e ao presidente, Gustavo Petro, para reconstruir a fraternidade com base no respeito e no amor entre os povos. Uma segunda chance, diz o presidente Petro, deve ser aproveitada para o bem, a felicidade e a paz. Pela paz da Colômbia e da Venezuela”, comentou Maduro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No final de julho, o novo chanceler colombiano, Álvaro Leyva, e seu homólogo venezuelano, Carlos Faría, concordaram em estabelecer uma agenda de trabalho para a normalização das relações diplomáticas em todos os níveis, uma vez que Petro tomasse posse como presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso foi relatado pelo chanceler venezuelano no final da reunião. "Acordamos (...), quando chegar esse momento, reintegrar imediatamente os embaixadores que vão representar nos nossos países, (assim como) todas as equipes que deverão trabalhar nos diferentes consulados", disse.

Na declaração conjunta assinada pelos dois ministros, apoiaram “o diálogo em prol da construção de caminhos de paz, respeito e compreensão mútua, com pleno reconhecimento de nossas capacidades complementares”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo de Nicolás Maduro e o governo Petro também concordaram em “fazer esforços conjuntos para garantir a segurança e a paz nas fronteiras”.

Outros presidentes parabenizam Petro

Maduro não foi o único a saudar o novo presidente colombiano. Muitos dos que assistiram à inauguração neste domingo em Bogotá também o reconheceram em suas redes sociais.

Nesse sentido, o presidente do Chile, Gabriel Boric, classificou como "emocionante" a cerimônia do primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia e garantiu que está começando um "trabalho conjunto por uma América Latina unida" que aposta no desenvolvimento de seus povos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, o presidente da Bolívia, Luis Arce, disse que "a Grande Pátria comemora" com Petro e com a vice-presidente do país, Francia Márquez.

“O mundo está passando por um momento complexo. Todos os povos irmãos da América Latina devem permanecer unidos e solidários. Meus melhores votos para Gustavo Petro e Francia Márquez”, postou o presidente argentino Alberto Fernández em sua conta no Twitter.

Enquanto isso, o presidente do Paraguai, Mario Abdo, desejou a Petro "o maior sucesso" "neste desafio de liderar seu país que começou hoje". Além disso, agradeceu o convite e disse estar certo de que continuarão a “aprofundar a cooperação bilateral”.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, que também esteve presente na cerimônia, disse estar certo de que ambos os países trabalharão "pelos objetivos juntos, buscando o bem-estar de nossas nações irmãs".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.