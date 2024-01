Maduro recebe deputados no início da legislatura 2024-2025

Apoie o 247

247 - O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu na segunda-feira (8) diretamente dos deputados a notificação do início do período 2024-2025 de sessões ordinárias da Assembleia Nacional (AN), informa o Correo del Orinoco.

A reunião – realizada no Salão Simón Bolívar do Palácio Miraflores – reuniu os deputados do Bloco Pátria, liderados pelo presidente do Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, o primeiro vice-presidente, Pedro Infante e América Pérez, segunda vice-presidente.

Na reunião, o chefe de Estado denunciou as lideranças da direita que “utilizaram um poder tão importante como o poder legislativo da República Bolivariana da Venezuela, para promover as mais atrozes agressões contra o nosso povo”. Maduro lembrou que todas as sanções econômicas, todas as consequências do bloqueio, todos os pedidos e petições de agressão militar estrangeira e de mercenários contra a Venezuela foram criados justamente por gestões anteriores do Poder Legislativo. .

O chefe de Estado destacou que graças à Assembleia Nacional (AN), sob a atual direção, o país regista dez trimestres de crescimento permanente da economia não petrolífera.

“A Venezuela precisa de uma Assembleia Nacional cada vez mais ativa, com cada vez mais debate, porque a Assembleia Nacional deve ser o epicentro do debate que tem a sua expressão nas diferentes organizações, movimentos, partidos políticos”, disse o chefe de Estado.

Por sua vez, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, afirmou que o trabalho da instituição deu passos importantes para curar as feridas deixadas pela destrutiva gestão da oposição no período 2016-2020.

